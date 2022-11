Nach zweijähriger Auftaktpause wurde der Fasching für die Saison 2022/2023 am 12. November in Schwärzelbach eröffnet. Dazu traf sich eine große Anzahl an Gardemädels und Elferräten im Sportheim, um gespannt den neuen Orden der Saison entgegenzunehmen. Bis zuletzt blieb es spannend, ob sich ein neues Prinzenpaar für die kommenden zwei Saisons gefunden hat. Hildegunde Krahwinkler legte das Amt der Prinzenmutter nieder und somit wurden Carmen und Michael Schühler die neuen Prinzeneltern der FGS, deren Aufgabe es war, ein neues Prinzenpaar für die Faschingsgemeinschaft zu suchen.

Die Suche gestaltete sich schwierig, doch kurz vor dem Faschingsauftakt fand sich das neue Prinzenpaar und somit konnten die Prinzeneltern Celine die I. von den Schwarzen Bergen und Maurice der I. von den blauen Riesen als neues Prinzenpaar vorstellen. Nach der Verkündung wurde der neue Orden für die kommende Saison vorgestellt, dieser zeigt den FGS-Narren mit Mundschutz. Coronabedingt konnte in den vergangenen zwei Jahren in Schwärzelbach kein Fasching gefeiert werden. Deshalb umfasst der aktuelle Orden die Jahre 2020-2023. Der neue Orden wurde an alle aktiven Gardemädchen sowie an alle Elferräte und Elferrätinnen der FGS durch das neu gekürte Prinzenpaar verliehen.

Außerdem war Manfred Schmitt vom Fastnachtverband Franken vor Ort, der zahlreiche Narren für ihre Dienste bei der FGS ehrte. Den diesjährigen Verbandsorden des Fastnachtverbandes Franken erhielten Emily Blahusch und Luca Fuß. Die Ehrennadel in Silber bekamen Kristina Martin und Lukas Schühler. Die Ehrennadel in Gold wurde an Ingeborg Breitenbach und Tobias Breitenbach verliehen. Den Verdienstorden des Verbandes übergab Manfred Schmitt an Heike Vogler.

Nach den Ehrungen machte 1. Vorstand Tobias Rojek noch auf die kommenden Termine aufmerksam. Die Nikolausfeier der FGS ist am 4. Dezember bei Familie Fuß/ Kippes in der Altdorfer Str. 25 in Schwärzelbach. Geschenke für die Kinder können bis 16 Uhr dort abgegeben werden. Die Geschenke müssen bitte mit dem Namen des jeweiligen Kindes beschriftet sein.

Der große Faschingsumzug der FGS findet am 12. Februar 2023 statt. Hierfür wird natürlich wieder auf zahlreiche Wagenbauer und Fußgruppen gehofft. red