Lifocolor sarl, Hersteller von Farbmasterbatches sowie Additiven für die Kunststoffindustrie und französische Tochtergesellschaft der deutschen Lifocolor-Gruppe mit Hauptsitz in Lichtenfels, hat ihren Firmensitz im Herbst 2019 von Bellignat in das neu errichtete Werk nach Izernore verlegt.

Geplante Feierlichkeiten rund um die Einweihung der neuen Produktionsstätte wurden in diesem Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt. David Bouix, neuer Betriebsleiter von Lifocolor sarl, und Martin Fabian, Geschäftsführer der Lifocolor-Gruppe, blicken knapp ein Jahr nach der Inbetriebnahme auf die erfolgreiche Entwicklung des französischen Standortes zurück. Für den neuen Werksbezug wurde der Maschinenpark mit einem neuen Doppelschneckenextruder vergrößert. Eine weitere Produktionslinie wird Anfang 2021 in Betrieb genommen. "Wir haben unser neues Werk mit Maschinenpark so geplant, dass sich unsere Kapazitäten verdoppeln. Wir sind nun in der Lage, 2000 Tonnen Masterbatches pro Jahr herzustellen. So werden wir der wachsenden Nachfrage gerecht und können unsere Produktion bei Bedarf sogar noch erweitern", erklärt David Bouix. Bei der Energieversorgung setzt Lifocolor umweltbewusst auf erneuerbare Energien: Auf dem Gebäudedach wurde eine 100 Kilowatt Peak leistungsstarke Photovoltaik-Anlage installiert, die etwa zehn Prozent des aktuellen Bedarfs an elektrischer Energie deckt. Überschüssiger Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Vier Parkplätze sind mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet, die an die Photovoltaik-Anlage angeschlossen sind. red