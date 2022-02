Am vierten Adventswochenende wurde im Gottesdienst in der Spitalkirche vom ersten Kulmbacher Kinderchorprojekt ein Minimusical über die heilige Elisabeth von Thüringen aufgeführt. Dreizehn Mädchen und Jungen haben damals im Gottesdienst voller Begeisterung die Geschichte der mutigen und engagierten Landgräfin erzählt, gespielt und natürlich gesungen. Nach einer Corona-Pause soll es jetzt ab März wieder ein neues Projekt geben. Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß möchte ab dem 8. März, nach den Faschingsferien, wieder neu starten. Jeden Dienstag um 16 Uhr sind dann im Kantorat am Kirchplatz 4 in Kulmbach die Proben für das neue Musical-Projekt: "Ich bin bei euch" lautet der Titel des Musicals von Gertrud und Dirk Schmalenbach, das am Samstag, 21. Mai, um 17 Uhr im Gottesdienst in der Spitalkirche aufgeführt werden soll. Die Geschichte wirft noch einmal den Blick auf den Ostermorgen und erzählt mit schwungvollen Liedern von der Osterfreude über die Auferstehung Jesu. Eingeladen sind alle Kinder aus Kulmbach und Umgebung zwischen 7 und 12 Jahren, die Spaß am Singen, gemeinsamen Spielen, Schauspielern und dem Damit-auf-der-Bühne-stehen haben.

Infos gibt es per E-Mail unter Kirchenmusik.Kulmbach@elkb.de oder im Kantorat unter Tel. 09221/83388. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist Anmeldung nötig. Kinder, die in der Schule regelmäßig getestet werden, können ohne weitere Einschränkungen zu den Proben kommen. red