An seinem 85. Geburtstag ist Bruno Schmitt zum Ehrenmitglied des FC Westheim ernannt worden. Eigentlich sollte die Ehrung im Rahmen eines Kommersabends offiziell erfolgen, doch die Corona-Pandemie ließ dies nicht zu. Der Abend musste ausfallen, wie auch die geplante Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Januar. Die Vorstandschaft hat in Videokonferenzen Möglichkeiten gesucht, wie die Ehrungen und Auszeichnungen trotz Pandemie durchgeführt werden sollen:

Jahresehrungen und ähnliches wurden, unter Berücksichtigung der Coronaauflagen, persönlich an der Haustür übergeben. Die Ernennung zum Ehrenmitglied, es sind noch weitere, langjährige, verdiente Mitglieder dafür vorgesehen, will man aber in einem feierlichen, kleinen Rahmen durchführen, sobald das wieder möglich ist. Auch Bruno Schmitt, seit 1949 treues Mitglied des FC Westheim, war als Ehrenmitglied benannt. Deshalb hat der Vorstand anlässlich des 85. Geburtstags die Gratulation mit der Ernennung verbunden. Renate Kröckel und Reiner Wendel, als Vertreter des Vorstands, besuchten den Jubilar und überreichten die Ehrenmitgliedsurkunde. Bruno Schmitt war über den Besuch und die Ernennung sichtlich erfreut. red