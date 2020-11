Spendenfreudig zeigten sich in den vergangenen Wochen die Gläubigen der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt. So erbrachte die Herbstsammlung für die vielfältigen Aufgaben der Caritas den erfreulichen Betrag von 1891,66 Euro. Er setzt sich zusammen aus der Kirchenkollekte in Höhe von 403, 66 Euro (Vorjahr 269,77 Euro) und der Briefsammlung, bei der 1488 Euro (Vorjahr 1351 Euro) gegeben wurden. Bei der Kollekte für die Weltmission sind 245,90 Euro (330,50 Euro) zusammengekommen. Die Gottesdienstkollekte für die Sanierung der Sakristei in der Pfarrkirche Mariä Geburt ergab 890 Euro.

Geplant ist die Anschaffung neuer Schränke aus Massivholz. "Die jetzige Ausstattung ist teilweise defekt, weist Schäden durch den Holzwurm auf und entspricht nicht mehr den liturgischen Anforderungen unserer Zeit", erklärt Pater Kosma Rejmer. Neben der Sakristei-Ausstattung hat die Pfarrei auch ein Ambo für Lesungen und Evangelium in Auftrag gegeben. Bisher wurde der Wortgottesdienst nur von einem Pult aus gefeiert. "Nun aber soll für die Verkündigung der frohen Botschaft ein würdiger Platz geschaffen werden", sagt Pater Kosma. Wer bei der Finanzierung mithelfen möchte, kann sein Scherflein auf das Konto der katholischen Kirchenverwaltung Altenkunstadt bei der Raiffeisenbank Obermain Nord, IBAN DE48 7706 1004 0000 0165 00, Verwendungszweck "Sakristei", überweisen. Bei der Caritas-Herbstsammlung in der Kuratie Maineck sind 250 Euro (Vorjahr 352 Euro) zusammengekommen.

Das Pfarrbüro weist außerdem darauf hin, dass aufgrund der steigenden Infektionszahlen künftig während der Gottesdienste eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Andererseits müssen Gemeindemitglieder, die die Gottesdienste in der Altenkunstadter Pfarrkirche besuchen wollen, sich dafür nicht mehr im Pfarrbüro anmelden. Es werden stattdessen Mitarbeiter am Kircheneingang stehen und die Namen der Besucher in die Teilnehmerlisten eintragen. Für die Gottesdienste in der Kuratienkirche Allerheiligen in Maineck können sich Pfarrmitglieder weiterhin bei Familie Stehl in Maineck, Telefonnummer 09572/3251, (15 bis 20 Uhr), anmelden. bkl