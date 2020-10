Das katholische Pfarramt St. Kilian gibt folgende Informationen bekannt: Die Kirchenkollekte für die Aufgaben der Caritas findet am Sonntag, 4. Oktober, statt.

Die erste Rosenkranzandacht findet am Montag, 5. Oktober, um 18 Uhr statt. Weitere Rosenkranzandachten im Oktober sind jeweils montags und mittwochs um 18 Uhr. Die Herbstfahrt der Kolpingsfamilie am Montag, 5. Oktober, entfällt. Am Mittwoch, 7. Oktober, findet um 18 Uhr in Unterzettlitz ein Gottesdienst im Freien statt. Für die Eltern der Firmlinge 2020 und 2021 findet eine Informationsveranstal-tung im Seelsorgebereich Gottesgarten statt: Montag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche, St. Kilian für die Eltern von Schülern der 9. Klasse (Firmjahrgang 2020); Mittwoch, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche, St. Kilian für die Eltern von Schülern der 8. Klasse (Firmjahrgang 2021). Die Hygienevorgaben sind zu beachten, beim Betreten der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein eigener Stift mitzubringen. Rückfragen beantwortet Gemeindereferent Matthias Beck unter der Telefonnummer 09573/340835. Der katholische Frauenbund lädt am Mittwoch, 14. Oktober, um 18 Uhr zur Rosenkranzandacht mit anschließender kurzer Jahresversammlung in die Pfarrkirche St. Kilian ein. red