Ab dem 1. Oktober 2020 geht die Stadt Rödental gemeinsam mit den Trägern aller Rödentaler Kindertageseinrichtungen neue Wege: Künftig laufen alle Anmeldungen für einen Krippen- oder Kindergartenplatz direkt über die Stadt Rödental. Anmeldeformulare gibt es unter www.roedental.de - "Formulare und Downloads", direkt im Rathaus oder bei den jeweiligen Kindergärten.

"Die Kindertageseinrichtungen stehen natürlich weiterhin für Vorgespräche und Besichtigungen zur Verfügung", sagt Rödentals Bürgermeister Marco Steiner in einer Pressemitteilung. "Wir erhoffen uns jedoch vom vereinheitlichten Anmeldeverfahren mehr Transparenz sowohl für Eltern als auch für die Einrichtungen bei der Vergabe der Plätze."

Durch Anmeldungen in mehreren Kindertageseinrichtungen war es in der Vergangenheit schwierig, den tatsächlichen Bedarf an Betreuungsplätzen zu ermitteln. Durch das neue Anmeldeverfahren wird nun eine einheitliche Warteliste geführt, die Kinder werden dann zentral auf die Einrichtungen verteilt.

"Selbstverständlich werden die Kinder nicht wahllos im Stadtgebiet verteilt, es können bis zu drei Wunscheinrichtungen angegeben werden", versichert Bürgermeister Steiner. "Wir versuchen hier den Wünschen der Eltern gerecht zu werden, vor allem, wenn Geschwisterkinder bereits eine Kindertagesstätte besuchen. Doch nicht immer wird es möglich sein, auch jeden Wunsch zu erfüllen."

Alle Eltern, die ihr Kind bereits bei einer Kindertagesstätte angemeldet haben, müssen nichts veranlassen, sie werden automatisch in die neue Vergabeliste aufgenommen, teilt die Stadt Rödental mit. red