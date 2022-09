Ein Gespräch über den China-Taiwan-Konflikt mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann bietet Heiligenhof Bad Kissingen am Dienstag, 27. September, um 18 Uhr auf Zoom an. Dafür gibt es ein neues Anmeldeverfahren.

Mit dem überraschenden Besuch der US-Parlamentspräsidentin Pelosi (August 2022) in Taiwan hat die USA die VR China außenpolitisch provoziert. Vor allem vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine erscheint dieser politische Schachzug eher unüberlegt. Die Reaktion der VR China erfolgte unmittelbar, ein Seemanöver, bei dem sogar über Taiwan hinweg "scharf" geschossen wurde. Damit hat der China-Taiwan-Konflikt eine Qualität erreicht, die schnell in einen neuen Krieg hineinführen könnte.

Der Referent ist der Diplom-Medienwissenschaftler, Historiker und Orientalist Matthias Hofmann. Gebürtig aus Teheran/Iran studierte er an den Universitäten Stuttgart und Tübingen. Von 2003 bis 2012 war er kultureller Einsatzberater der Bundeswehr für Afghanistan und war auch Anfang/Mitte der 2000-Jahre als Reserveoffizier dort im Einsatz. Heute ist Hofmann Analyst für MENA (Middle East North Africa). 2013 veröffentlichte er das Buch "Schall und Rauch. Der arabische Frühling in seinen politischen Farben."

Die Moderation der Veranstaltung übernehmen Gustav Binder bzw. Ulrich Rümenapp. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Für die Teilnahme an diesem Seminar ist eine Anmeldung über die Webseite heiligenhof.de/unsere-seminare/seminarprogramm/taiwan-im-visier-der-china-taiwan-konflikt erforderlich. Name und E-Mail-Adresse eingeben. Nach dem Absenden erhält man eine Nachricht mit dem persönlichen Einwahllink auf die E-Mail-Adresse. Eine Anmeldung am Heiligenhof ist nicht mehr erforderlich. red