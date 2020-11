In der Turn- und Festhalle fand unter Corona-Bedingungen die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Basketballfreunde Küps statt, wozu der 1. Vorsitzende HaJo Weise auch Bürgermeister Bernd Rebhan begrüßen konnte. Die Basketballfreunde Küps stellten in der letzten Saison im Seniorenbereich eine Damenmannschaft sowie eine Herrenmannschaft. Beide Teams konnten ihre Saisons aufgrund des Corona-Lockdowns im März nicht ganz zu Ende spielen. Trotz Corona und einigen Abgängen können beide Mannschaften wieder für die kommende Saison 20 / 21 gemeldet werden. Wie und in welchem Modus diese sportlich verlaufen bzw. ob überhaupt gespielt wird, kann bisher noch niemand voraussehen.

Da die beiden ersten Vorstände HaJo Weise und Peter Heinz nach acht Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung standen, ergab die Neuwahl eine fast neue Vorstandschaft: Erster Vorsitzender ist nun Andreas Neubauer, Zweite Vorsitzende Ina Krug, Kassier Tobias Mäusbacher (wie bisher) und Schriftführerin Katharina Renk.

Da es in jedem Jahr aufgrund sehr hoher Verbandsabgaben und hoher, laufender Kosten des Spielbetriebes zu einer Unterdeckung in der Vereinskasse kommt, mussten die Basketballfreunde die Mitgliedsbeiträge anheben. Mit einstimmigem Beschluss wurde die Erhöhung vom gesamten Gremium genehmigt. red