Im Seniorenbüro der LachfALTen, Spargasse 17, findet ab sofort regelmäßig mittwochs eine neue Seniorenrunde statt. In dem gemütlich eingerichteten Büro planen die Organisatoren Anja Schneider und Herbert Schmidt eine Kaffeestunde, bei der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen können. Beim "Schnack" sind vor allem die Seniorinnen und Senioren willkommen, die sich einsam fühlen und bisher noch keine passende Gelegenheit gefunden haben, mit anderen Menschen zwanglos in Kontakt zu treten.

Mit acht bis zehn Personen soll dieser neue Kreis ganz bewusst überschaubar gehalten werden, um in Leichtigkeit ein freundschaftliches Klima zu schaffen. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Interessierte melden sich bei Anja Schneider, Tel. 0152/ 37 290 253 oder Herbert Schmidt, Tel. 0151/11 052 881. Neben den bisherigen Aktivitäten der LachfALTen in Kooperation mit "Menschen treffen Menschen" wie das Lindensingen, die Ehrenloge, langjährige Stammtische, Tanzveranstaltungen, Busfahrten und Tablet-Schulungen möchte Anja Schneider ihr Angebot zur Begegnung für einsame Menschen nun erweitern. Der erste "Schnack" findet am Mittwoch, 5. Oktober, von 15 bis 17 Uhr statt. Das Büro der LachfALTen ist zentral gelegen in der Bad Kissinger Innenstadt und barrierefrei zugänglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind frei nach dem Zitat von Erhard H. Bellermann: "Wenn schon einsam - dann gemeinsam!" erwünscht. red