Zum 1. Oktober bzw. 1. November begrüßte Polizeipräsident Gerhard Kallert insgesamt vier Beamten in ihrer neuen Funktion als stellvertretender Dienststellenleiter bei Polizeiinspektionen. Darunter war auch der neue Stellvertreter in Bad Brückenau, Kriminalhauptkommissar Andreas Luff. Er wechselte von der KPI (Z) Unterfranken zu seiner neuen Dienststelle und vertritt hier nun den Leiter der Dienststelle Herbert Markert. Andreas Luff ist 48 Jahre alt und wohnt im Landkreis Würzburg.

Neue Stellvertreter gab es außerdem in Lohr am Main (Polizeioberkommissar Simon Jilg), Gerolzhofen (Polizeihauptkommissar Thomas Hümmer) und Karlstadt (Kriminalhauptkommissar Matthias Rauscher). Polizeipräsident Kallert und Polizeivizepräsident Wilhelm wünschten allen vier Beamten viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe und eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in ihrem neuen Schutzbereich. pol