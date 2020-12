Ab dem kommenden Frühjahrs-/Sommersemester wird sich der Start der Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) Landkreis Haßberge ändern. Das Programmheft des Frühjahrs- und Sommersemesters wird dann nicht mehr wie bisher unmittelbar nach den Weihnachtsferien erscheinen. Stattdessen wird es ungefähr Mitte Februar veröffentlicht. Die Kurse und Veranstaltungen beginnen dann ab März und werden sich bis in die Sommermonate erstrecken.

Der Auslöser hierfür liegt im neuen Lockdown, der es unmöglich macht, den Kursbetrieb wie bislang gewohnt im Januar aufzunehmen. Allerdings wird die VHS auch darüber hinaus, in den Zeiten nach Corona diese Änderung beibehalten und das Frühjahrs-/Sommersemester auch in Zukunft erst ab Mitte Februar/Anfang März starten.

Dafür spricht eine Vielzahl von Gründen. So können zum Beispiel vermehrt Kurse und Veranstaltungen angeboten werden, für die sommerliches Wetter erforderlich ist (zum Beispiel Stand-up-paddling, thematische Wanderungen, Begehungen in der Natur et cetera). Auch Bewegungskurse können bei passendem Wetter statt in der Halle unter freiem Himmel stattfinden. Dies war in diesem Jahr zwar der Corona-Situation geschuldet, kam aber bei vielen Teilnehmern sehr gut an. Deswegen will die VHS auch in Zukunft Bewegungskurse im Freien anbieten.

Nicht zuletzt bietet sich für Veranstaltungen aus dem Kulturbereich (Musik, Lesungen, Vorträge usw.) dadurch die Möglichkeit, diese in einem ungewohnten und attraktiven Ambiente (zum Beispiel Gärten, historische Innenhöfe oder Ähnliches) statt in den üblichen geschlossenen Räumen stattfinden zu lassen.

Die neuen Kursangebote für Frühjahr/Sommer 2021 werden bereits nach Weihnachten nach und nach auf der Webseite der VHS Landkreis Haßberge veröffentlicht.

Das digitale Kursangebot wird ab sofort vom Semester unabhängig freigeschaltet und ist auf der Webseite der VHS unter der Sparte "Digitale Angebote" buchbar. Im Semesterprogramm wird wie gewohnt auf die Highlight-Kurse aus diesem Bereich verwiesen.

Weitere Informationen und Neuigkeiten werden über die Presse bzw. über die Webseite www.VHS-hassberge.de und über die VHS-Facebook-Seite bekanntgegeben. red