Neuer Stadtrat stimmt ISEK-Entwurf zu

An sich hätte der "alte Stadtrat" noch beschließen sollen, dann kam die Coronakrise dazwischen. Und so fand sich der Entwurf des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für die Stadt Baunach erst jetzt auf der Tagesordnung einer Stadtratssitzung wieder - im neuen Gremium. Die Planer erläuterten noch einmal, was sie in den vergangenen zwei Jahren herausfinden konnten, und wo in Baunach Handlungsschwerpunkte zu erkennen sind.

Auftakt vor zwei Jahren

Bald zwei Jahre ist die Auftaktveranstaltung für die Erstellung des ISEK in Baunach nun her. 160 Seiten dick ist das in der Folge entstandene Werk, für das sich die Stadtplaner Leonhard Valier (Bamberg) und Gunter Schramm (Planwerk Nürnberg) verantwortlich zeigen. Damit eine öffentliche Auslegung erfolgen kann und auch die so genannten Träger öffentlicher Belange, also die Fachbehörden, einbezogen werden können, hatte der Baunacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über den Entwurf abzustimmen. Valier erklärte, dass eigentlich das Ziel gewesen sei, schnellstmöglich in die Verwirklichungsphase einzutreten, aufgrund der Corona-Pandemie sei aber ein Beschluss des ISEK-Entwurfs nicht mehr durch den alten Stadtrat möglich gewesen.

Nachdem sich die Zusammensetzung des Stadtrats nach der Kommunalwahl geändert hat und viele neue Mitglieder dabei sind, stellten Valier und Schramm das ISEK etwas detaillierter vor. Valier verwies auf die verschiedenen Workshops, die sich durch gute Bürgerbeteiligung ausgezeichnet hätten - mit größtmöglicher Einbindung der Bürger, wie Bürgermeister Tobias Roppelt ergänzte.

Grundlagen und Schwerpunkte

Grundlage für das ISEK sind zunächst einige Zahlen, etwa die leicht zunehmende Bevölkerungsentwicklung der Stadt in den vergangenen Jahren, aber auch ein prognostizierter Rückgang für die Zukunft und der demografische Wandel. Betrachtet wurde auch die Struktur von Gebäuden - 75 Prozent der über 350 Anwesen, die untersucht wurden, sind in gutem oder sehr gutem Zustand, über 40 bedürfen aber auch einer Komplettsanierung.

Als größtes Thema habe sich in den Workshops die Verkehrs- und Parksituation gezeigt, eine Stärke der Stadt seien demgegenüber aber die vielfältigen Naherholungsmöglichkeiten, die soziale Infrastruktur und die noch ausreichende Nahversorgung, auch wenn die großen Geschäfte an den Rand der Stadt gewandert seien, so Schramm.

"Ortsbild / Innenentwicklung", "Verkehr und Parken", "Umwelt / Nachhaltigkeit / Tourismus / Naherholung" sowie "Daseinsvorsorge / Soziales / Kultur": So heißen die Handlungsschwerpunkte, die das ISEK für Baunach vorgeben wird. Für diese Handlungsfelder wurden Ziele entwickelt - Baunach soll als attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsort für alle Gesellschafts- und Altersgruppen erhalten werden.

Leonhard Valier zeigte die wichtigsten Projekte auf - von der Umgestaltung des Marktplatzes mit einem parkplatzfreien Südbereich, der Sanierung des alten Rathauses, einem innerörtlichen Radverkehrskonzept mit einer Radwegeführung abseits der Bundesstraße bis zu einem Spielplatzkonzept. Auch sollen die Parkflächen innerorts effizienter genutzt werden, zur besseren Erreichbarkeit des Altstadtparkplatzes soll der Mühlsteg gesichert und beleuchtet werden.

Beschluss im Herbst möglich

Im ISEK festgelegt ist auch ein Sanierungsgebiet, das große Teile der Altstadt umfasst. "Wenn Sie den ISEK-Entwurf heute billigen, könnte nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden im Herbst der endgültige Beschluss gefasst werden - und Sie könnten mit ersten Maßnahmen starten", meinte Valier. Er wies auch nochmals darauf hin, dass das ISEK Grundvoraussetzung sei, um Fördergelder aus der Städtebauförderung zu erhalten. Private Eigentümer, deren Grundstücke im Sanierungsgebiet liegen, erhalten zudem erhöhte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.

Stadträtin Manuela Fößel (SPD/FBB) regte in der Diskussion eine Vertagung an, damit sich die neuen Stadträte auch ausführlich in das 160-seitige Werk einlesen könnten. Außerdem fragte sie, warum die geplante Mehrzweckhalle nicht im ISEK enthalten sei. Bürgermeister Tobias Roppelt erinnerte an den Bebauungsplan, der für sie gelte, und Leonhard Valier an den Faktor Geld - die Halle könne nicht aus der Städtebauförderung bezuschusst werden. Sehr wohl sei es aber möglich, Außenanlagen einzubeziehen. Bei zwei Gegenstimmen wurde der ISEK-Entwurf dann verabschiedet.