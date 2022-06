Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen hat seinen Namen von den Ordensschwestern der Elisabetherinnen. Im Jahr 2020 sind die verbliebenen fünf Schwestern dann zu ihren Ordensgenossinnen in die Innenstadt gezogen. Zurück blieb die Frage nach einem neuen Rückzugsort für Patienten und Angehörige. Mit dieser Frage haben sich die beiden Krankenhausseelsorger des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen, Steffen Lübke und Graziella Augelli-Pöppel, gemeinsam mit dem Klinikgeschäftsführer Dr. Peter Hermeling intensiv beschäftigt. So wurde die Idee geboren, einen Raum der Stille zu schaffen. Einen Rückzugsort also, in welchem Stille zu finden ist und in welchem Stille ausdrücklich geschützt ist.

"Ein Krankenhaus ist ja ein sehr öffentlicher Ort", so Augelli-Pöppel. "Täglich kommen Ärzte und Pflegekräfte ins Zimmer, man teilt sich das Bad mit anderen Patienten. Da wird nicht selten der Ruf nach einem Rückzugsort laut." Vor allem in Krankheit und Therapie benötigen Menschen oft einen Ort, um sich zu spüren und in sich hineinzuhorchen. Der Raum der Stille soll diesem Wunsch nun nachkommen. "Stille ist etwas Heilsames", so Augelli-Pöppel weiter. "Der Raum der Stille ist ein Ort, der allein durch die Stille beruhigend wirken kann." Nun wurde der Raum nun offiziell eingeweiht.Der Raum heißt Menschen jeglicher Herkunft, sexuellen Orientierung und Konfession willkommen. red