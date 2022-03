Bei einer Informationsveranstaltung der Baumaßnahme Infrastrukturerneuerung der Dr.-Georg-Heim-Straße wurde mehrfach der Wunsch nach Parkplätzen geäußert.

Da dieser in der Dr.-Georg-Heim-Straße nur begrenzt zur Verfügung steht, wurde in der unmittelbaren Umgebung nach möglichen Grundstücken gesucht. Die Stadt Bad Kissingen baut daher in der Eichendorffstraße einen Parkplatz bestehend aus acht Stellplätzen, heißt es in einer Mitteilung. Um einer Flächenversiegelung entgegenzuwirken, werden die Parkflächen mit Rasengittersteinen gepflastert. So kann das Regenwasser versickern. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Mitte Mai 2022, heißt es weiter. red