Der neue Naturkalender für 2022 des LBV Coburg mit den schönsten Naturfotos aus dem Coburger Land ist wieder erschienen. Er ist ab sofort für 14 Euro erhältlich. Der Kalender wird jedes Jahr von der Arbeitsgruppe Naturfotografie des LBV Coburg in einem Fotowettbewerb zusammengestellt. Dabei spenden die Fotografen ihre Fotos, damit der Verkaufserlös des Kalenders zu 100 Prozent dem Naturschutz im Coburger Land zugutekommt, teilt der LBV Coburg mit.

In diesem Jahr hatten sich laut Pressemitteilung 16 Fotografinnen und Fotografen mit 156 wunderschönen Fotos um ein Kalenderblatt beworben. Frank Reißenweber, Vorsitzender des LBV Coburg: "Ein Foto war schöner als das andere, aber wir hatten leider nur zwölf Kalenderblätter und eine Titelseite zu vergeben."

In der Coburg Kreisgruppe des LBV hatte sich 2020 eine Gruppe junger Naturfotografen zusammengefunden. Trotz der Corona-Restriktionen hat die neue Arbeitsgruppe viel Zulauf. Sie hat mittlerweile die eigene Homepage www.naturfoto-lbv-coburg.de programmiert und hat bei den Coburger Wanderfalken in der Morizkirche nicht nur eine Webcam installiert, sondern auch einen Dokumentarfilm darüber erstellt.

Der Kalender in DIN A3 ist ab sofort zum Beispiel bei der Buchhandlung Riemann am Coburger Marktplatz, im Naturkundemuseum Coburg, bei der Buchhandlung Stache in Neustadt oder beim LBV direkt über ein Bestellformular auf der Homepage www.coburg.lbv.de erhältlich. red