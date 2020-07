Neuer Name für die Kita steht fest

Die neue Rummelsberger Kindertagesstätte in Ebern (seit Januar 2020 in der Trägerschaft der Rummelsberger Diakonie), die in der alten Berufsschule untergebracht ist und zum 1. September den Neubau in der Albrecht-Dürer-Straße bezieht, hat durch einen Wettbewerb einen Namen bekommen: "Kinderhaus Wunderland" soll die Einrichtung heißen, wie die Rummelsberger Diakonie gestern mitteilte.

Dank der vielen Namensvorschläge, die aus der Bevölkerung bei der Rummelsberger Diakonie eingegangen sind, gab es bei der Auswahl viele interessante Vorschläge. Hierfür sagt die Einrichtung den Bürgern ein herzliches Dankeschön.

Die Gewinner des Namenswettbewerbs werden in den nächsten Tagen persönlich angeschrieben. Unter allen Einsendern wurden ein Geschenkkorb und weitere zehn Regenschirme der Rummelsberger Diakonie verlost.

"Wir haben in den letzten Monaten in Ebern eine so tolle Vernetzung aufbauen können, dass es für uns selbstverständlich war, auch jetzt gemeinsam den Namen für unser kunterbuntes Haus zu finden", erklärt Constanze Schemberg, die Leiterin der Kindertagesstätte. Das Gremium mit Bürgermeister Jürgen Hennemann, Diakon Günter Schubert und Tina Scheller (Trägervertretung) sowie dem Kinderhaus-Team mit Constanze Schemberg, Nina Will, Sonja Dickert, Marie Rüttinger, Elena Vollkommer, Jasmin Roth und Jana Will verständigte sich auf diesen passenden Namen für die Kita.

Die Einrichtung wird 74 Plätze für Buben und Mädchen im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt anbieten. Dabei sind erst einmal bis zu fünf integrative Plätze für Kinder mit Behinderung oder für Kinder, die von Behinderung bedroht sind, reserviert. Die Mädchen und Jungen können sich in vielen kleinen Häusern, die miteinander verbunden sind, und im großen Garten austoben. Die Einrichtung ist so konzipiert, dass egal welches Kind und egal mit welcher Beeinträchtigung hier betreut werden kann. "Auf das kunterbunte Miteinander in den unterschiedlichen Räumen der Kindertagesstätte, die alle barrierefrei sind, wie zum Beispiel der Theaterraum, Bibliothek, Therapie und Sprachraum und Küche mit Bistro freuen wir uns sehr", heißt es in der Mitteilung der Rummelsberger Diakonie.

Ein paar Plätze für das neue Kindergartenjahr sind noch frei. Wieder viele Kinder um sich zu haben, darauf freuen sich die Mitarbeiter des Rummelsberger "Kinderhauses Wunderland".

Am 1. Juli durften wieder alle Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb zurück in ihre Kitas. Die Vorfreude auf eine hoffentlich normale Betreuung ab September in der neugebauten Kita wächst von Woche zu Woche. Die Kita: "Wir sind gespannt auf die kleinen und großen Wunder bei uns in der Einrichtung." red