Im neuen Masterstudiengang "Religionen verstehen/Religious Literacy" an der Otto-Friedrich-Universität geht es ab dem Wintersemester 2020/21 darum, religiöse Traditionen sowie die Beziehungen der Glaubensrichtungen und ihre Wirkung in der Gesellschaft aus wissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten.

"Uns war es wichtig, möglichst viele Fächer zu beteiligen, um Religionen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Insgesamt sind 17 Lehrstühle an dem Studiengang beteiligt", sagt Susanne Talabardon, Leiterin der Professur für Judaistik an der Universität Bamberg.

Im Rahmen des Zentrums für Interreligiöse Studien kooperieren Fächer aus den Instituten für Orientalistik, Evangelische und Katholische Theologie sowie Germanistik, Anglistik/Amerikanistik und Romanistik. Je nach Schwerpunktlegung können außerdem Kurse aus weiteren Fachrichtungen, wie etwa den Politikwissenschaften, der Philosophie oder der Soziologie, belegt werden. Dadurch, dass verschiedene moderne Fremdsprachen in das Studium einbezogen werden, kommt der Aspekt der Internationalisierung im Masterstudiengang hinzu.

"Nach Abschluss des Studiums können Absolventen etwa in öffentlichen, interreligiösen, kirchlichen oder staatlichen Institutionen, in der Politikberatung, der Erwachsenenbildung oder auch der Kulturvermittlung sowie im Bereich der Medien und nicht zuletzt in Wissenschaft und Forschung arbeiten", erklärt Jürgen Bründl, Inhaber des Lehrstuhls für Fundamentaltheologie und Dogmatik.

Der neue Masterstudiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Das Studium, das zum Winter- oder Sommersemester begonnen werden kann, ist in Voll- oder Teilzeit möglich.

Zum Wintersemester 2020/21 ist die Bewerbung noch bis zum 31. Oktober möglich. Mehr Infos gibt es unter www.uni-bamberg.de/ma-rellit.red