Die Diskussion um den Start der Corona-Impfungen hat die vergangenen Tage dominiert. Am Freitag wurde wieder neuer Impfstoff von Biontech an die deutschen Bundesländer ausgeliefert. Wie die Agentur News5 berichtet, trafen auch im Anlieferungszentrum in Erlangen am Vormittag 14 625 neue Impfdosen ein. Ein Lastwagen, der von der Polizei bewacht wurde, brachte den Corona-Impfstoff. Der Lagerort ist geheim. Foto: News5/Merzbach