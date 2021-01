Thomas Wedler ist der neue Gemeindejugendpfleger. Er beginnt am 27. Januar mit seiner Tätigkeit, wie er in einem Brief an Eltern und Kinder und Jugendliche schreibt.

Er wird ab da zur wöchentlichen Sprechstunde im Rathaus zur Verfügung stehen. "Ich bin gespannt auf eure Ideen, Impulse, Wünsche und Anliegen", schreibt er. "Da ich in meiner Aufgabe die Geschicke der gemeindlichen Jugendarbeit in enger Zusammenarbeit mit den beiden Jugendbeauftragten und nicht zuletzt mit unserem Bürgermeister Nico Rogge führe, besteht nun die Chance die Zusammenarbeit aller Stellen zu bündeln und für meine Arbeit beste Voraussetzungen zu schaffen", heißt es weiter. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit für alle interessierten Gemeindemitglieder und im speziellen für die jungen heranwachsenden Menschen der Gemeinde, jeweils am Mittwoch von 16 Uhr bis 17.30 Uhr an seiner Sprechstunde - nach terminlicher Vereinbarung - teilzunehmen.

Er habe ein offenes Ohr für Interessen, für Fragen und Anliegen und er hofft, dass Eltern und Kinder mehr über aktuelle Projekte der gemeindlichen Jugendarbeit erfahren wollen. Er wünscht sich einen regen und konstruktiven Austausch. Termine mit Wedler können unter Tel.: 09725/710 10 oder 09725/710 114 im Rathaus vereinbart werden. red