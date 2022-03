Singen ist eine der gesündesten Formen, die kindliche Entwicklung zu fördern. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde lädt alle Kindergartenkinder ein, sich zum Singen und Musizieren zusammenzufinden. Geplant ist, mit Kindern der Altersgruppe dreieinhalb bis sechs Jahre eine "Kissinger Gospel Sparrows"-Gruppe neu aufzubauen. Das Team rund um Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche mit Alexandra Jany (musikalische Leitung), Angela Stichler (Organisation), Valerie und Olivia Stichler (Assistenz) freut sich auf viele Neuanmeldungen. Auf die Kinder warten kindgerechte Spiel- und Bewegungslieder.

Für die Schulkinder ab der 1. Klasse gibt es die "Kissinger Gospelkids". Hier ist ein Neueinstieg ab April wieder möglich, denn die Gospelkids sind am Samstag, 26. März, live zu hören beim "Umzug der Chöre durch die Stadt" von 13.45 bis 14 Uhr (Von-Hessing-Straße, Obere Marktstraße, Brunnengasse, Prinzregentenstraße) und dann singen die Gospelkids im Ordinationsgottesdienst an dem Samstag ab 14 Uhr in der Erlöserkirche. Die Arbeit der Gospel-Kinderchöre wurde 2021 mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises Bad Kissingen besonders ausgezeichnet. Es gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes. Das gesamte Team wird vor jeder Probe zusätzlich getestet. Anmeldungen an joerg@woeltche.de. Infos und Fragen werden unter Tel.: 0971/785 06 05 beantwortet oder eine SMS/WhatsApp-Nachricht auf 0170/475 57 71. Mehr Infos gibt es im Internet auf den Seiten der Kirchengemeinde (www.badkissingen-evangelisch.de) und der Evangelischen Kirchenmusik (www.erloeserkirche.info). red