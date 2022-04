Ehrenamt ist kein Fremdwort für Egon Schlereth, denn er führte gleich mehrere aus. Seit 68 Jahren ist Egon Schlereth Vereinsmitglied des TSVgg Hausen und trug wesentlich zur Vereinsgeschichte bei. Nun wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In der Zeit seiner Amtsführung und mit weiteren engagierten Mitgliedern wurde 1983 mit dem Bau des Sportheims begonnen. Mit einer Vision für die Zukunft, dem Gedanken für ein dauerhaftes Miteinander und Hartnäckigkeit konnte das Sportheim bereits im Mai des darauffolgenden Jahres eingeweiht werden, wie Wolfgang Lutz (1. Vorsitzende) ausführte. Zum Baubeginn war Schlereth bereits fünf Jahre Vorsitzender der TSVgg Hausen. Dieses Amt begleitete er elf Jahre. Den Blick immer nach vorne gerichtet, kann er sich daran erfreuen, dass aus "seinem" Verein eine Institution geworden ist.

Die TSVgg Hausen musste in den vergangenen beiden Jahren drastische Umsatzeinbußen hinnehmen, da der Rimini Cup, eine Haupteinnahmequelle des Vereins, bereits zweimal abgesagt werden musste. Auch viele andere Events konnten nicht durchgeführt werden. Der gesamte Spielbetrieb lag wegen Corona weitestgehend lahm. Durch Coronahilfen und andere Förderungen konnte die Zeit ohne Spiel- und Wirtschaftsbetrieb jedoch sinnvoll genutzt werden, es fanden zahlreiche bauliche Maßnahmen statt, wie die Errichtung der Photovoltaikanlage. Auch wurden Sicherheitsmängel am A-Platz behoben, neue Türen im kompletten Sportheim eingebaut, ein neuer Kühlraum und ein Aggregat kamen dazu, die Sanitäranlagen und die Schiedsrichterkabine wurden erneuert. Der Dachausbau mit Dämmung und Fliesen im hinteren Aufgang dauert noch an.

Bei der Generalversammlung fanden auch Neuwahlen statt. Das Ergebnis ist wie folgt: Wolfgang Lutz bleibt 1. Vorsitzender, Alwin Minnich ist 2. Vorsitzender. Das Amt des Kassiers teilen sich Gerhard und Margit Wehner, Dominik Renninger und Sabine Müller. Schriftführer bleibt Stefan Beck. red