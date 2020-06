Neuer Direktor in Thüringen

Wechsel an der Spitze der Krankenhausdirektion am Regiomed-Klinikum in Hildburghausen: Michael Renziehausen hat mit sofortiger Wirkung nach Beschluss des Aufsichtsrates die Leitung der Direktion von Christian Grüßing übernom-men. Dieser wechselt Verbund-intern in den Bereich des Bauwesens. Nachfolger Renziehausen leitet bereits die thüringischen Medinos-Einrichtungen in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg. Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke steht der internen Umstrukturierung einer Presseinformation zufolge positiv gegenüber: "Mein herzlicher Dank geht an Christian Grüßing, der die Direktion über die vergangenen knapp eineinhalb Jahre führte. Mit Michael Renziehausen haben wir einen jungen und dynamischen Krankenhausdirektor in den eigenen Reihen, der die Prozesse und Strukturen in unserem Klinikverbund bereits versteht. Dies wird gerade auch im Klinikum Hildburghausen bei dessen Reorganisation benötigt, um es zukunftssicher aufzustellen." red