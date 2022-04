Die Rehaklinik Bad Bocklet hat zum 1. April mit Arpad Grec, Jahrgang 1966, einen neuen Chefarzt der Psychosomatik. Der in Schweden wohnhafte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Zusatzbezeichnung Suchtmedizin kehrt damit zurück nach Deutschland, wo er bis 2007 als Oberarzt in einer Klinik bei München tätig war.

Alexander Zugsbradl, Vorstand der Kliniken Bad Bocklet AG, freut sich laut Pressemeldung über die fachkompetente und menschliche Bereicherung für die Rehaklinik: "Mit Herrn Grec gewinnen wir einen hochkompetenten Chefarzt für unsere Psychosomatische Rehaklinik aus dem Akutbereich. Dadurch können wir unsere hohe Behandlungsqualität noch weiter untermauern und spezialisieren".

Arpad Grec war von 2007 bis 2022 in leitenden Positionen mit dem Schwerpunkt Psychiatrie und Suchterkrankungen an verschiedenen Akut-Kliniken in Schweden tätig, zuletzt am international renommierten Karolinska-Universitätskrankenhaus Stockholm. Mit dem Wechsel zur Rehaklinik Bad Bocklet kehren er und seine Familie nun zurück nach Deutschland. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bad Bocklet, auf die Region, die Menschen und die deutsche Sprache - wenn ich mich auch weiterhin gerne und fließend auf englisch, ungarisch und schwedisch austausche", sagt Grec.

Arpad Grec wird mit seiner Expertise im Bereich der Suchterkrankungen einen wichtigen Beitrag in der psychosomatischen Rehabilitation der Klinik Bad Bocklet leisten, heißt es in der Pressemeldung der Klinik weiter. red