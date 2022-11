Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen stellt seinen neuen Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin vor: "Der Bereich Anästhesie und Intensivmedizin hat nicht erst seit Beginn der Pandemie in jeder Klinik einen hohen Stellenwert. Mit Dr. Bernhard Rübsam haben wir nun einen erfahrenen Mediziner für unser Haus gewinnen können, der nicht nur fachlich auf höchstem Niveau agiert, sondern auch menschlich wunderbar in unser Team passt", so Dr. Peter Hermeling, Klinikgeschäftsführer Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und Helios OrthoClinic Hammelburg in einer Pressemitteilung der Klinik.

"Das Gesamtpaket des medizinischen Angebots, die Herausforderung als Chefarzt und natürlich das breit aufgestellte ärztliche und pflegerische Team, haben mir die Entscheidung für diesen Schritt sehr leicht gemacht", sagt Dr. Rübsam. "Ich freue mich deshalb sehr auf das Eli und die neuen Kolleginnen und Kollegen."

Dr. Rübsam ist im hessischen Hünfeld bei Fulda aufgewachsen und war zuletzt über zehn Jahre als Oberarzt der Anästhesie und leitender Oberarzt in der Intensivmedizin am Klinikum Kulmbach tätig. Zuvor konnte er an verschiedenen Kliniken Erfahrungen in leitenden Positionen sammeln. Neben der Expertise in der Anästhesie und Intensivmedizin verfügt Dr. Rübsam über eine Ausbildung in der speziellen Schmerztherapie sowie über Erfahrung im Weaning in der außerklinischen Beatmung, darüber hinaus ist er seit vielen Jahren als Notarzt tätig. Der bisherige Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin PD Dr. Andreas Rümelin wechselt an die Helios OrthoClinic Hammelburg und wird dort als Chefarzt der Anästhesie tätig sein. Dadurch werde die Behandlungsqualität für die Patienten vor Ort nochmals erhöht, heißt es in einer Pressemeldung weiter. red