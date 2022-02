Seit November letzten Jahres ist Dr. med. Michael Krauß Chefarzt der Luitpoldklinik Heiligenfeld, teilt die Heiligenfeld GmbH jetzt in einer Pressemeldung mit. Als Leiter der internistisch-onkologischen Reha-Abteilung hat er damit auch die Nachfolge von Dr. med. Frank Doht-Rügemer angetreten, der in den Ruhestand ging.

Mehrere Schwerpunkte

Krauß war zuvor als Chefarzt, leitender Oberarzt und Oberarzt in mehreren Kliniken in Verantwortung und freut sich nun über seine neue Aufgabe: "Ich betrachte es vor allem als Auszeichnung, eine so renommierte Rehabilitationsklinik wie die Luitpoldklinik Heiligenfeld leiten zu dürfen."

Krauß ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der 60-jährige Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Kardiologie verfügt über eine breite Ausbildung mit den Schwerpunkten in Diabetologie, Gastroenterologie, Pneumologie und Onkologie. "Wir freuen uns, mit Dr. Krauß einen ausgesprochen kompetenten und aufgeschlossenen Chefarzt gefunden zu haben, der ganz sicher eine Bereicherung für unsere Klinik ist", erklärt Dr. med. Jörg Ziegler, Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken.

"Mein Anliegen ist es, den kranken Menschen in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt zu stellen", sagt Krauß. red