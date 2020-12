Einen Stabwechsel gibt es in der Leitung der Abteilung "Kommunal-, Ordnungsrecht und Verbraucherschutz" am Landratsamt Haßberge in Haßfurt: Regierungsrat Christian Mottl tritt die Nachfolge von Oberregierungsrätin Kristina Kramer an, die sich in Elternzeit verabschiedet hat. Er ist damit zuständig für die juristische Betreuung der Fachbereiche Kommunalaufsicht, öffentliche Sicherheit, Straßenverkehrsrecht sowie staatliche Rechnungsprüfung und Verbraucherschutz, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht.

Christian Mottl ist in Würzburg geboren und aufgewachsen. Der 35-Jährige studierte nach seinem Abitur an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg Rechtswissenschaften mit Begleitstudium sowie Aufbaustudium Europarecht.

Im Jahr 2010 legte er sein erstes juristisches Staatsexamen ab. In seiner anschließenden Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht hatte der Würzburger Gelegenheit, sich über mehrere Jahre intensiv mit dem öffentlichen Recht zu beschäftigen. Darüber hinaus verfasste er eine Dissertation zum UN-Menschenrechtsschutz, deren Veröffentlichung für das Jahr 2021 vorgesehen ist.

Erste berufliche Erfahrungen konnte Christian Mottl während des Referendariats am Landgericht Fulda und bei der Staatsanwaltschaft sammeln. Außerdem war er bei der Regierung von Unterfranken in Würzburg in der Abteilung Handel und Gewerbe, Straßen- und Schienenverkehr tätig und konnte dort die Abläufe der allgemeinen inneren Verwaltung näher kennenlernen. In einer mittelständischen Kanzlei in Würzburg absolvierte der Jurist sein Anwaltspraktikum. Sein Pflichtwahlpraktikum leistete er bei der Regierung von Unterfranken im Sachgebiet Schienen- und Straßenverkehr ab, bevor er sein zweites juristisches Staatsexamen 2017 in Kassel erfolgreich ablegte. Im Anschluss daran war Christian Mottl für mehr als drei Jahre als Rechtsanwalt in Würzburg tätig. In dieser Zeit konnte er laut Landratsamt wertvolle Erfahrungen über das juristische Arbeiten in der Praxis sammeln.

Es zog ihn jedoch wieder zurück in den Bereich der öffentlichen Verwaltung, für die er sich schon während des Studiums und Referendariats bevorzugt interessierte. "Die Möglichkeiten für einen Juristen, gestaltend an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger mitzuwirken und sich in das große Ganze einzubringen, sind in der öffentlichen Verwaltung und insbesondere am Landratsamt einzigartig", meint der 35-Jährige. "Ich freue mich deshalb auf meine neue Tätigkeit im Landkreis Haßberge und die damit verbundenen Herausforderungen."

Seine Freizeit verbringt Mottl mit Segeln auf dem Ellertshäuser See oder auf dem Tennisplatz.

Landrat Wilhelm Schneider hieß den neuen Abteilungsleiter im Landratsamt Haßberge willkommen und wünschte ihm einen guten Start: "Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit." red