Der neue Kirmesbaum mit Wetterhahn für die Stänicher Kirmes ist fertig. Besonderen Einsatz für Kirmestradition zeigen seit vielen Jahren Rudi Schultheis und Oskar Höchemer. Zusammen mit viel Unterstützung aus dem Dorf sowie freiwilligen Helfern von Rauchclub und TSV Steinach wurde dem neuen Kirmesbaum nun der letzte Feinschliff erteilt. Die Fichte wurde bemalt und jeder Steinacher Verein erhält ein Wappenschild. Jedes Jahr wird der Baum im September am Marktplatz aufgestellt, später durch den Weihnachtsbaum ersetzt. Die Kirmesbaumaufstellung findet am Samstag, 10. September, ab 16 Uhr am Marktplatz statt. red