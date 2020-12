"Willst du wissen wo die Sterne in der Nacht am schönsten sind?" So beginnt der neueste Titel des Schlagerduos "Romantic Eyes" aus Ebersdorf/Ludwigsstadt. Der Song (Composer: Peter Staab/ Lyricist: Heiner Graf) wurde in den letzten Wochen im "Wetcat Studio" von Jörg Lamster in Uslar aufgenommen und ist pünktlich vor Weihnachten auf allen Streaming-Portalen zu hören und zu downloaden.

Das Schlagerduo "Romantic Eyes" besteht aus Lorena Lenz alias Birgitt Schmid und Günter Bauer. Die Vita von Lorena Lenz liest sich wie ein modernes Märchen. Lorena Lenz wurde 1957 in Heilbronn geboren. Bereits als Neunjährige bekam sie ihre erste Chance im Musikbusiness. Ein damals sehr bekannter Musikproduzent aus Darmstadt und Freund ihres Vaters entdeckte ihr Gesangstalent und lud sie mit ihren Eltern in sein Tonstudio ein. Leider fehlte dem kleinen Mädchen damals der Mut und diese Chance verlief im Sand. Doch ihre Liebe zum Schlager und dem Singen blieben ihr Hobby. Als 2015 Gesangstalente zur Gründung eines Schlagerchores gesucht wurden, ergriff sie ihre Chance erneut und schickte ein paar ihrer Gesangsproben ein. Sie wurde zum Casting eingeladen und gewann die Teilnahme im Chor. Dies ermutigte sie, in die Musikbranche einzusteigen. Inzwischen hat sie mehrere eigene Titel veröffentlicht. Birgitt lebt nun bereits seit einem Jahr im Frankenwald. Dort gründete sie mit Günter Bauer, bekannt von den "Original Taugwitztalern" sowie Auftritten u.a. als Alleinunterhalter, das Schlager-Pop-Duo "Romantic Eyes". red