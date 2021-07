Ab heute, Montag, 26. Juli, gelten im Impfzentrum Bad Kissingen neue Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Freitag, 12 bis 16 Uhr, Mittwoch, 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Wie die Pressestelle des Landratsamtes in diesem Zusammenhang mitteilt, dürfen in den Impfzentren künftig Erstimpfungen auch ohne vorherige Registrierung und Termin durchgeführt werden, dafür wird im Impfzentrum Tattersall in Bad Kissingen, täglich ein Zeitfenster für Impfungen angeboten.

Alle ab 16 Jahren

Geimpft werden alle Personen ab 16 Jahre, auch wenn sie außerhalb des Landkreises wohnen. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem direkt daneben liegenden Tattersallparkplatz und in den umliegenden Parkhäusern. red