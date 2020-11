Die Nikolaikirche ist seit März geschlossen. Viele Menschen äußerten zuletzt den Wunsch, auch dieses Gotteshaus wieder besuchen zu wollen. Es bietet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen Platz für maximal 49 Personen. Der Kirchenvorstand der Petrigemeinde hat nun beschlossen, die Nikolaikirche ab Samstag, 28. November, wieder für Gottesdienste zu öffnen. Folgende neue Gottesdienstzeiten wurden daher festgelegt: ? Samstag, 17 Uhr, in der Spitalkirche (im Sommer 18 Uhr). ? Sonntag, 9.30 Uhr, in der Petrikirche zwischen der Karwoche und Silvester, in der Spitalkirche von Neujahr bis Palmsonntag. ? Sonntag, 11 Uhr, Nikolaikirche. ? An den beiden Weihnachtsfeiertagen um 10 Uhr in der Petrikirche, kein 11-Uhr-Gottesdienst im Anschluss. ? Die vor Corona üblichen Mittwochabend-Gottesdienste um 19 Uhr in der Spitalkirche bleiben noch ausgesetzt. Stattdessen gibt es derzeit jeden Mittwoch um 18.30 Uhr die musikalische Gebetszeit bei Orgelklängen. red