Die zentrale Wasserversorgungsanlage für Schmerldorf und Kremmeldorf wird saniert und ausgebaut. Zweck des neuen Bauvorhabens ist die langfristige Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ professionellen Trinkwasserversorgung der beiden Memmelsdorfer Gemeindeteile, die gemeinsam eine Versorgungseinheit bilden. Jetzt fand der Spatenstich für das Projekt statt.

Der östliche Ortsbereich von Kremmeldorf wird derzeit noch über die Quelle Schmerldorf versorgt, Schmerldorf und der westliche Ortsbereich von Kremmeldorf werden dagegen über das FWO-Fernleitungsnetz versorgt. Zukünftig soll die gesamte Wasserversorgung über den neuen Hochbehälter in Meedensdorf sichergestellt werden. Sowohl für Trink- und Brauchwasser als auch für den Löschwasserbedarf. Im Hochbehälter wird eigens dafür ein neues Windkesselpumpwerk installiert, um einen ausreichenden Wasserdruck zu gewährleisten, berichtet die Gemeinde Memmelsdorf in einer Pressemitteilung. Erster Bürgermeister Gerd Schneider bringt es darin auf den Punkt: "Aus ökologischen Gesichtspunkten heraus ist die Entscheidung für die Versorgung über den Hochbehälter Meedensdorf mit einem Speichervolumen von 1500 Kubikmeter die einzig richtige Entscheidung. Nur so kann langfristig die Versorgung der Ortsteile mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in ausreichender Menge auch in Zukunft sichergestellt werden." red