Neuhaus am Rennweg/Coburg — In den letzten Jahren war die Durchführung der Arbeit für die Mitarbeiter des Regiomed-Rettungsdienstes in Neuhaus am Rennweg nicht nur eine dienstliche, sondern auch eine sportliche Aufgabe: Von den Büros in der ehemaligen Verwaltung des Klinikums mussten bei jedem Einsatz zunächst vier Etagen im Treppenhaus zurückgelegt werden, um zu den Einsatzfahrzeugen zu gelangen - bei einer thüringenweiten Ausrückzeit für Rettungsfahrzeuge von einer Minute eine Herausforderung. Umso größer ist die Freude nun, dass die Rettungsdienstmitarbeiter nach einer gut zweijährigen Bauzeit ihr neues Domizil in der Schönen Aussicht 53 beziehen konnten.

Mit einer kleinen Einweihungszeremonie wurde die Wache am 1. Oktober feierlich von der Regiomed-Geschäftsführung sowie den Gesellschaftern Sebastian Strau bel (Landrat Coburg) und Hans-Peter Schmitz (Landrat Sonneberg) eröffnet. "In der neuen ebenerdigen Wache finden die Mitarbeiter nun optimale Arbeitsbedingungen vor. Arbeits- und Aufenthaltsräume liegen direkt neben der Fahrzeughalle. Überschreitungen der Ausrückzeiten werden damit nun endgültig der Vergangenheit angehören", erklärte Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. Und auch die direkte Anbindung an das Krankenhaus und den Hubschrauberlandeplatz biete ideale Voraussetzungen für den Rettungsdienst. Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf circa 1,75 Millionen Euro. Als Fahrzeuge werden ein Rettungstransportwagen, zwei Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. 2019 gab es einer Pressemitteilung zufolge insgesamt 4485 Einsätze, bei denen 172 784 Kilometer zurückgelegt wurden. red