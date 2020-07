Der Universitätsrat hat eine neue Vizepräsidentin und zwei neue Vizepräsidenten gewählt. Gemeinsam mit dem designierten Universitätspräsidenten Prof. Kai Fischbach übernehmen sie am 1. Oktober 2020 ihre neuen Aufgabengebiete. Ihre Amtszeit beträgt insgesamt sechs Semester, berichtet die Pressestelle der Hochschule.

Das neu gegründete Aufgabengebiet Diversität und Internationales führt die Amerikanistin Prof. Christine Gerhardt. Der Musikpädagoge Prof. Stefan Hörmann leitet das Aufgabengebiet Lehre und Studierende, für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zeichnet der Politikwissenschaftler Prof. Thomas Saalfeld verantwortlich. Das Aufgabengebiet Technologie und Innovation wird der künftige Präsident selbst übernehmen - er ist Wirtschaftsinformatiker.

"Ich arbeite sehr gerne an der Universität Bamberg, weil sie weltoffen und zukunftsorientiert ist", sagt Christine Gerhardt, die viele Jahre im Ausland verbracht hat, seit langem zu Gender- und Diversitäts-Themen forscht und lehrt und in der Amerikanistik internationale Vortragsreihen, Tagungen und Tandemprojekte organisiert.

Auch Stefan Hörmann fühlt sich seinem neuen Aufgabengebiet sehr verbunden. "In meinem Fach liegt ein starker Fokus auf einer umfangreichen, vielfältigen und anspruchsvollen Lehre", beschreibt er sein Tagesgeschäft. "Ich freue mich sehr darauf, mit dieser Erfahrung dazu beizutragen, dass wir an der Universität Bamberg allen Studierenden heute und morgen ein attraktives Studium anbieten und ermöglichen können."

Kreatives Potenzial

Thomas Saalfeld verdankt die Universität Bamberg maßgeblich ihren großen Erfolg in der Exzellenzinitiative: Die Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), deren Sprecher er bis heute ist, wurde mit einem Gesamtvolumen von über acht Millionen Euro gefördert. "Ich erlebe täglich, wie viel kreatives Potenzial und Begeisterung für Forschung an der Universität Bamberg vorhanden sind", schildert Saalfeld seine Eindrücke. red