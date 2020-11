Die Akademie Heiligenfeld bietet neu das Seminar "TaKeTiNa - The Art of Aging - Durch Rhythmus vital im Alter" mit Reinhard Flatischler und Frank Rihm sowie die Seminarfestivals an. Ähnlich wie bei einem Festival, wird an mehreren Tagen ein vielfältiges Angebot mit jeweils vier bis fünf Referenten geboten, schreibt die Akademie Heiligenfeld in einer Pressemitteilung.

Neben neuen Seminaren hat die Bildungseinrichtung der Heiligenfeld Kliniken aber auch altbewährte Seminare im Angebot. So startet im Juli 2021 die dreiteilige Jahresgruppe "Im Weisheitsfeld der Frau", im September folgt die zweiteilige Männergruppe "Mit Herz und Schwert". Im Dezember 2021 startet die dreiteilige Seminarreihe "Die mit den Göttern tanzen".

Medizinische Akademie

Auch die Medizinische Akademie hat einige Weiterbildungen erstmals im Programm. Bereits im Januar startet die von der Bayerischen Landesärztekammer anerkannte Weiterbildung Zusatzbezeichnung Psychotherapie, im April 2021 referiert Renate Köchling-Dietrich zu "Der Bauch - Die Quelle für mehr Gesundheit". Im Mai 2021 beginnt die zweimodulige Fortbildung "Autogenes Training", im August folgt die dreimodulige Fortbildung zur Multifamilientherapie, die gruppen-therapeutische Ansätze mit Methoden der systemischen Familientherapie verbindet.

Zum wiederholten Mal starten im März 2021 die Grundkurse A und B der Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin sowie die dreimodulige Fortbildung Leadership in Gesundheitseinrichtungen. Ebenfalls im März 2021 beginnt die fünfmodulige Fortbildung für Psychotherapeuten zum Thema Hochsensibilität. Der im Juli startende Kompaktkurs "Psychosomatische Grundversorgung" unter der Leitung von Dr. Hans-Peter Selmaier richtet sich an Ärzte und ist akkreditiert und zertifiziert durch die Bayerische Landesärztekammer.

Symposien

Zwei Symposien "Familientherapie" (9. bis 10. April 2021) und "Lebendige Hochsensibilität" (10. bis 11. September 2021) zeigen die Innovationskraft und Fachkompetenz in der Familientherapie und der Hochsensibilität und locken mehrere hundert Therapeuten und Ärzte sowie am Thema Interessierte nach Bad Kissingen.

Der nächste Heiligenfelder Kongress widmet sich dem Thema "Wie wollen wir leben?" und wird vom 10. bis 13. Juni 2021 im Regentenbau und in den Heiligenfeld Kliniken stattfinden. Eine abwechslungsreiche Kombination aus Vorträgen, Workshops, Morgenmeditationen und einem abendlichen Kulturprogramm lässt die Teilnehmer eintauchen in ein Feld der Bildung und persönlichen Entfaltung.

Alle Seminarangebote und weitere Informationen sind unter www.akademie-heiligenfeld.de zu finden. red