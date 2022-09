Beim AMSC fand ein Vorlauf zum Pilotprojekt "Bayerischer eKart Slalom Pokal" statt. Dabei wurde, anstatt wie seit mehr als 30 Jahren beim AMSC üblich mit Verbrennungsmotor, mit einem eigens für den Kart Slalom Sport entwickelten eKart an den Start gegangen. Das Kart wurde von der Firma SMS Engineering aus Cadolzburg bei Nürnberg nach den Vorgaben des ADAC Nordbayern und des ADAC Südbayern vorbereitet und hergestellt.

Die Themen Nachhaltigkeit und Motorsport zu vereinen sind dem AMSC Hammelburg und dem ADAC ein großes Anliegen. Und so ist auch im Jugend-Kartslalom das Thema Elektromobilität angekommen. Durch den Einsatz modernster Technologie ist eine nahezu emissionsfreie, sichere und zukunftsfähige Form des Motorsports entstanden, heißt es in einer Mitteilung. Für die Verantwortlichen des AMSC Hammelburg war es sofort klar, dass man sich um die Austragung eines Pilotlaufs im Rahmen der bayernweit ausgetragenen Serie bewirbt, schließlich setzt der Verein bereits seit 2016 ein Elektro Trial Motorrad erfolgreich im Trainingsbetrieb ein.

Bereits 2017 fand auf dem Clubgelände ein eMobility Motorsport Tag statt, bei dem ein Rundstrecken Kart mit Elektroantrieb getestet wurde. Damals war die Technik jedoch für den Slalom Sport noch nicht geeignet. Dies hat sich mittlerweile drastisch geändert. Die neu entwickelten Karts haben sich selbst durch wolkenbruchartigen Regen nicht beeindrucken lassen, berichtete der Verein.

Erfolgreiche Saison

Bei wechselhaftem Wetter und teilweise strömendem Regen gingen 49 Fahrerinnen und Fahrer aus Nord- und Südbayern im Alter von 8 bis 18 Jahren an den Start. Vom AMSC Hammelburg stellten sich 15 Kinder und Jugendliche der Herausforderung. In der Altersklasse 1, der jüngsten Altersklasse, belegte Jule Schaub Platz 4. Auf das Podest schaffte es in der Altersklasse 3 Maximilian Drescher (Platz 1) und Lauris Heid (Platz 2) und in der Altersklasse 5 Konstantin Frank (Platz 3).

Auch im klassischen Jugend-Kart Slalom kann der AMSC auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. In den sieben Vorläufen qualifizierten sich in diesem Jahr sechs Fahrer für den nordbayerischen Endlauf des ADAC Nordbayern in Falkenberg. Theo Deinlein sicherte sich in der Altersklasse 2 den 1. Platz und damit die Qualifikation für den Bundesendlauf des ADAC in Friedrichshafen.

An der bayerischen Meisterschaft in Waldershof nahmen 5 Kinder und Jugendliche des AMSC teil. Lauris Heid konnte sich mit einem 4. Platz für die deutsche Jugend Kart Slalom Meisterschaft am Hockenheimring qualifizieren.

Einst die Jugend-Kart Gruppe gegründet

Vor mehr als 30 Jahren gab Karlheinz Franz mit der Gründung der Jugend-Kart-Gruppe den Startschuss zur erfolgreichen Geschichte des Jugend-Kart-Slaloms in Hammelburg. Im Rahmen des Heimturniers am 26. Juni wurde ihm daher die Ehrenmitgliedschaft für seinen jahrzehntelangen Einsatz im AMSC verliehen. Früher aktiver Rallyefahrer hat er sich auch in der Organisation von Veranstaltungen und als aktiver Mitarbeiter im Vorstand als Sportleiter, zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer eingebracht. Besonders sind auch noch die von ihm geleiteten Motorradgeländefahrten in den Jahren 1982-84 zu erwähnen. red