Neue Tagesmütter und -väter ausgebildet

Wenn Mama und Papa auf der Arbeit sind, müssen die Kinder betreut werden - meist geschieht das in der Kita oder in einem Hort. Eine Alternative ist die Kindertagespflege. Diese bekam kürzlich Verstärkung. Im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen übergab die stellvertretende Landrätin Brigitte Meyerdierks Urkunden an zehn der insgesamt 15 neuen Tagespflegepersonen.

Die Kindertagespflege im Landkreis Bad Kissingen ist seit 2004 über einen Delegationsvertrag mit dem Generationennetz geregelt. Das heißt: Einen Teil der Aufgaben übernimmt das Generationennetz für den Landkreis Bad Kissingen - zum Beispiel eben die Ausbildung der Tagespflegepersonen, aber auch die Vermittlung von Anfragen zu den qualifizierten Tagesmüttern und -vätern. Um Tagesmutter bzw. Tagesvater zu werden, muss man einen Qualifizierungskurs absolvieren, heißt es in der Meldung des Landratsamtes weiter. In 160 Stunden lernen sie, worauf bei der Betreuung der Kinder und bei ihrer selbstständigen Tätigkeit zu achten ist. Wer eine pädagogische Ausbildung hat, benötigt nur eine Kurzqualifizierung. Jährlich 15 Unterrichtseinheiten zur Fortbildung garantieren einen hohen Qualitätsstandard. Eine Tagespflegeperson darf bis zu fünf Kinder betreuen. Eine Großzahl der Bedarfsmeldung kam im letzten Jahr aus der Stadt Bad Kissingen sowie Bad Brückenau und Münnerstadt. Der Termin für den nächsten Qualifizierungskurs steht noch nicht fest, so das Landratsamt. red