"Sobald wir ohne Maske in die Schule dürfen, machen wir die offizielle Begrüßung", waren sich Bürgermeisterin Regina Wohlpart und die neue Schulleiterin der Grundschule Viereth-Trunstadt, Karin Divers-Trapp, im September einig gewesen. Da die Vorschriften aber seitdem noch verschärft wurden, wollte Wohlpart die Geste nicht länger aufschieben.

Am bundesweiten Vorlesetag nutzte sie die Gelegenheit, Karin Divers-Trapp zu ihrer neuen Funktion zu gratulieren und anschließend den Viertklässlern aus Alex Rühles "Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst" vorzulesen.

Damit kam die Gemeindeoberin dem Wunsch der Schulleiterin nach einer bunten, lebendigen Schule entgegen: "Wir wollen auch unter den gegebenen Umständen offen sein für Angebote, die über den Lehrplanstoff hinausgehen und diesen ergänzen", erklärt Divers-Trapp. Dass die kulturelle Förderung der Kinder mit Autorenlesungen, Theatervorstellungen, Kunstvernissagen und anderem bereits fest an der Schule etabliert ist, freut die neue Rektorin besonders. Sie selbst leitet ihre dritte Klasse als Keyboardklasse mit einer zusätzlichen Musikstunde und vierzehn Keyboards im Klassenzimmer.

"Zurzeit lassen sich viele unserer weiteren Ideen und Vorstellungen leider nicht verwirklichen, aber am Planen hindert uns das nicht." Im Bereich Digitalisierung habe sich die aktuelle Lage begünstigend ausgewirkt. "Wir haben ein Schulverwaltungsprogramm eingeführt, das auch eine Onlineplattform für digitales Lernen bietet. Besonders nach der Erfahrung der Schulschließung im letzten Schuljahr haben sich die Eltern hier sehr aufgeschlossen gezeigt. Es gibt keine einzige Familie, die sich nicht angemeldet hat. Außerdem konnten wir mit Fördermitteln von Staat und Gemeinde mehrere Laptops anschaffen, die nun als Leihgeräte für die Schüler zur Verfügung stehen, aber auch im Unterricht verwendet werden können."

Sehr wichtig ist Karin Divers-Trapp auch die Kooperation mit der Gemeinde sowie den Kindertagesstätten und örtlichen Vereinen. "Wenn alle an einem Strang ziehen, geht die Arbeit viel leichter und wir können einander helfen, für die Kinder etwas Gutes zu erreichen", betont die Schulleiterin, die zuletzt zwei Jahre in Ebensfeld als Konrektorin und davor als Lehrerin in der Oberpfalz tätig war. Heute lebt die 47-Jährige mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Bamberg.

Auch die Bürgermeisterin freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Neben pädagogischer Führung und Gestaltung seien in dieser schwierigen Zeit vor allem Durchsetzungsvermögen und Flexibilität wichtig. "Wir warten ein Leben lang auf den außergewöhnlichen Menschen, statt die gewöhnlichen um uns her in solche zu verwandeln", zitiert Wohlpart den Theologen und Kulturphilosophen Hans Urs von Balthasar und schließt mit den Worten: "Machen wir uns dies zur gemeinsamen Aufgabe und fördern beziehungsweise fordern unsere Kinder auf ihrem Lebensweg."

Den Schülern der vierten Jahrgangsstufe, die mit vergnügter Spannung an ihren Lippen hingen, las sie vom Mini-Gespenst Zippel vor, das in unscheinbaren rostigen Türschlössern haust und der schüchternen Hauptfigur Paul Schritt für Schritt zu mehr Selbstbewusstsein verhilft. red