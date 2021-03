Zum Thema "Staatsstraße zwischen Ramsenthal und Harsdorf" erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Im letzten Jahr wurde die Staatsstraße zwischen Harsdorf und Ramsenthal über einen Kilometer beziehungsweise 500 Meter begradigt und auf sechs Meter verbreitert, zuzüglich befestigter Bankette. Die Straße erinnert auch mit ihren Leitplanken seitdem mehr an eine Schnellstraße als an eine Landstraße. Kaum aus der Ortschaft draußen, wird der Autofahrer animiert, kräftig auf weit über 100 km/h zu beschleunigen (was er offenbar häufig tut), um dann bereits nach wenigen Sekunden auf die in der Ortschaft maximal zulässigen 50 km/h abbremsen zu müssen (was ihm offensichtlich schwerfällt).

Warum wurde der Straßenverlauf nicht so gelassen, wie er war, und nur die Asphaltdecke saniert? Kaum einer ist vorher auf dieser eingegrünten kurvenreichen und schmalen Straße und in den Ortsdurchfahrten so gefährlich gerast. Nun soll die Polizei herhalten und versuchen, das auszubaden, was andere verbockt haben. Sie sollen die Folgen dieser Straßenfehlplanung mit Hilfe von Radarmessungen eindämmen. Welch Unsinn! Erst wird die Staatsstraße zu einer Schnellstraße ausgebaut, und dann wundern sich die Verantwortlichen, dass die Autofahrer dieses "großzügige Angebot" annehmen. Wie naiv, das war zu erwarten! Ganz nebenbei wurden mit dem Ausbau Steuermittel (die woanders dringender gebraucht werden!) verschwendet, zusätzliche Flächen versiegelt, künftige Unterhaltskosten erhöht, die Talauen zerstört usw.

Es ist das eingetreten, worauf das Staatliche Bauamt und die Gemeinderäte vor Beginn des Staatsstraßenausbaus eindringlich hingewiesen wurden und was in jedem Lehrbuch nachzulesen ist: Eine Verbreiterung und Begradigung einer Straße führen stets zu höheren Geschwindigkeiten, Verkehrsschilder helfen nur wenig. Das Staatliche Bauamt und die verantwortlichen Gemeinderäte haben sich jedoch - gegen jeden Rat und gegen jede Vernunft - mit dem weit überzogenen Straßenausbau durchgesetzt, mit der Folge, die wir jetzt beklagen: Es wird nun viel zu schnell gefahren. In der Ortsdurchfahrt Sandreuth gemessene Geschwindigkeiten von weit über 90 km/h sind keine Seltenheit!

Ich möchte Raserei nicht beschönigen, jeder Autofahrer ist für sein Verhalten selbst verantwortlich. Dennoch tragen die für die Realisierung des Straßenausbaus Verantwortlichen mindestens eine moralische Mitschuld daran. Wie wäre es mit dem (nicht ganz ernst gemeinten) Rat, die Bußgeldbescheide an diejenigen zu schicken, die diesen planerischen Unsinn verzapft haben, die mal (mit)zahlen und laufen zu lassen?

Helmut Kurth

Ködnitz