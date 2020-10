Unter dem Motto "Kino jenseits des Mainstream" zeigt die Kinoinitiative ab Oktober wieder Arthouse- und Dokumentationsfilme. Der VHS-Film, der seit März ausgesetzt war, soll wieder regelmäßig im Utopolis gezeigt werden. Allerdings zunächst immer nur mittwochs, anstatt wie üblich an zwei Wochentagen. Die Verantwortlichen Oskar Heublein vom Utopolis-Kino und Oliver Heß von der Volkshochschule (VHS) versprechen ein interessantes Programm für Oktober und November. Los geht es am 7. Oktober mit dem Biopic "Marie Curie - Elemente des Lebens" über eine visionäre Pionierin und zweifache Nobelpreisträgerin, die es nicht leicht hatte in der männlich dominierten Wissenschaftswelt. Am 14. Oktober wird im Rahmen von "Total Digital - Die Coburger Digital Tage" der Film "2040 - Wir retten die Welt!" zeigen, wie ein Richtungswechsel zu mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit gelingen kann - nicht mit Technologien, die es noch gar nicht gibt, sondern mit Möglichkeiten, die heute bereits existieren, aber nicht konsequent genutzt werden: Mehr Grün in den Städten, weniger Verkehr, saubere Meere, nachhaltigere Landwirtschaft. Der australische Regisseur Damon Gameau stellte sich die Frage: Wie könnte die Welt für unsere Kinder aussehen, wenn sie erwachsen sind? Die weiteren Filme für Oktober und November sind auf www.vhs-coburg.de und www.utopolis-coburg.com zu finden. Karten für die Filme gibt es wie gewohnt an der Kinokasse. Eine telefonische Reservierung ist möglich. Der VHS-Film wird in einem der großen Säle gezeigt, so dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Im gesamten Kino gilt Maskenpflicht. Diese darf aber abgenommen werden, sobald man auf seinem Kinositz Platz genommen hat. red