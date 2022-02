Beim Partnerschaftsgottesdienst der Kirchengemeinden Sonnefeld und Mwswiswi (Tansania) wurde Christa Grasse als neue Lektorin durch Pfarrer Dirk Acksteiner in ihren ehrenamtlichen Dienst eingeführt. Lektorinnen und Lektoren sind in der evangelischen Kirche mit der Leitung von Gottesdiensten und der Verkündigung auf der Grundlage von Lesepredigten beauftragt und werden vom Kirchenvorstand vorgeschlagen. Dann müssen sie an acht Wochenenden eine Ausbildung durch das Gottesdienstinstitut absolvieren. Ihre Ausbildung hat Christa Grasse Mitte Januar mit einem Kolloquium abgeschlossen. Dieses hat sie bei der Regionalbischöfin Dorothea Greiner in Bayreuth abgelegt. Die neue Lektorin will sich zeitnah zur Prädikantin weiterbilden. Als Prädikantin kann sie unter anderem selbst Predigen verfassen und bei Bedarf auch in der Abendmahlsverwaltung ihren Dienst versehen. Die Kosten für für die Ausbildung übernehmen die Landeskirche und die Kirchengemeinde.

Sie werden gebraucht

Lektoren und Prädikanten tragen dazu bei, dass Gottesdienste abgedeckt werden können, insbesondere bei Vakanzen. Durch den zu erwartenden Pfarrermangel wird daher dieser Dienst in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. ake