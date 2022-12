Viele Menschen möchten in der letzten Phase ihres Lebens in vertrauter Umgebung bleiben, doch viele Angehörige wissen nicht, wie sie mit dem Thema Tod und Sterben umgehen sollen. Die Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg kooperieren seit 2021 mit dem Hospizverein Bad Kissingen e.V. und führen gemeinsam "Letzte Hilfe"-Kurse durch, um betroffene Menschen aufzuklären und zu unterstützen. In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer einen Einblick zu den Themen "Vorsorgen und Entscheiden", "Symptome lindern", "Abschied nehmen" und "Begleiten und Umsorgen".

Das Kursangebot stößt auf reges Interesse, heißt es in einer Pressemeldung der Städtischen Volkshochschulen von Bad Kissingen und Hammelburg. Den Koordinatoren und Hospizbegleitern im Hospizverein Bad Kissingen e.V. ist es ein großes Anliegen, den Grundgedanken der "Letzten Hilfe" nach dem Konzept von Georg Bollig an Angehörige, Freunde und Bekannte weiterzugeben, heißt es darin weiter.

"Sterben ist ein ganz normaler Prozess und gehört zum Leben dazu", so Michaela Kaiser (Koordinatorin).

Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Dücker (Koordinatorin) und den ehrenamtlichen Hospizbegleitern Madeleine Keller und Michaela Maack gestaltet sie den Kurs, um die Hemmungen und Ängste bei den Kursteilnehmern rund um dieses spezielle Thema abzubauen, Fragen zu beantworten und einen Zugang zum Thema Tod und Sterben zu vermitteln.

In dem Kurs werden Basiswissen zum Hospizgedanken sowie zur Palliativversorgung und somit Sicherheit im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden vermittelt. Schwerpunkte des Kurses sind unter anderem: Sterben und Tod als Teil des Lebens zu begreifen, was passiert in der letzten Lebensphase, wie kann der Angehörige vorsorgen, welche Entscheidungen sind zu treffen, welche Beschwerden treten in der letzten Lebensphase gehäuft auf und wie kann man helfen und begleiten.

Elf Teilnehmer haben Anfang November an einem Kurs in Burkardroth teilgenommen. Weitere Kurse sind für das Jahr 2023 in Bad Kissingen, Oerlenbach, Hammelburg und weiteren Ortsteilen geplant. Informationen zu den Kursen gibt es auf der Webseite der VHS Bad Kissingen (vhs-kisshab.de) und Informationen zum Inhalt auf der Webseite des Hospizvereins Bad Kissingen e.V. (hospizverein-bad-kissingen.com). Anmeldungen für die nächsten Kurse sind ab Januar 23 über vhs-kisshab.de möglich. red