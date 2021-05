Für folgende Kurse der Volkshochschule Kulmbach sind noch Plätze frei.

Montag, 7. Juni 8.45 Uhr Nähen am Vormittag für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene, 17 Uhr Kampfkunst-Koordination-Konzentration für Kinder ab vier Jahre, 18.30 Uhr Französisch Mittelstufe, 19 Uhr Fatburner.

Dienstag, 8. Juni 18 Uhr Zeichnen für Neu- und Wiedereinsteiger, 19 Uhr Ernährungsumstellung, 19 Uhr Bauch-Beine-Po+, 19.30 Uhr Zeichnen Fortsetzungskurs.

Mittwoch, 9. Juni 8.30 Uhr Tai Chi, 10 Uhr Bilder für die Seele, 17 Uhr Ganzheitliches Hatha-Yoga, 18.30 Uhr Brush up your English, 18.40 Uhr Französisch Mittelstufe, 19 Uhr Welcher Beruf passt zu mir?

Donnerstag, 10. Juni 17 Uhr Zumba, 18 Uhr Zehn-Minuten-Make-Up, 18.15 Uhr Smartphone - ein Kurs für Einsteiger, 18.45 Uhr Karate-Do mit 50 plus.

Freitag, 11. Juni 9 Uhr Rückengymnastik, 9.30 Uhr Englisch am Vormittag - Auffrischungskurs, 17 Uhr Selbstverteidigung für Kinder von 5 bis 9 Jahren, 18 Uhr Excel Grundkurs.

Samstag, 12. Juni 9 Uhr Entspannungsmix - Workshop (online), 11 Uhr Malkurs für Kinder von acht bis zehn Jahren.

Unter www.vhs-kulmbach.de ist das gesamte VHS-Programm zu finden. Anmeldungen sind über das Internet, mit dem Anmeldeformular per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/940-349) oder per Post möglich. Das Sekretariat der VHS steht für weitere Informationen gerne unter Telefon 09221/940269 zur Verfügung. red