Mit Erfolg haben Anna Schäflein und Verena Maisch beim Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge in der Sozialstation ihre Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin abgeschlossen. Beide werden nun vom Roten Kreuz übernommen und unterstützen mit ihrer Arbeit insgesamt drei von fünf Stützpunkten der Sozialstation, wie Pflegedienstleiterin Carina Küfner mitteilt. Die frisch gebackene Altenpflegerin Anna Schäflein wird in Haßfurt und Eltmann eingesetzt. Verena Maisch bereichert die Teams in Haßfurt und Ebern mit voller Tatkraft.

Die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelferin konnte Kerstin Schäfer erfolgreich abschließen, wie das Rote Kreuz weiter informiert. Für sie hat das Lernen noch kein Ende: Sie setzt nun ihre Ausbildung im Stützpunkt Ebern fort und strebt den Abschluss zur examinierten Altenpflegerin an.

Die Pflegedienstleiterin Carina Küfner freut sich über die erfolgreichen Abschlüsse und gratulierte den drei glücklichen Absolventinnen. Die komplette Sozialstation ist stolz auf ihre Kolleginnen und heißt alle im Team der Sozialstation willkommen. ft