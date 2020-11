Die Fachklinik "Haus Immanuel" in Hutschdorf bei Thurnau, eine Einrichtung des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes (DGD), ist spezialisiert auf die Therapie alkohol- und medikamentenabhängiger Frauen. Die Einrichtung bietet Platz für 60 Frauen, von denen bis zu zwölf Patientinnen ihre Kinder mit zur Therapie bringen können - eine in Nordbayern einmalige Einrichtung, die sich mit ihrem Konzept als sehr erfolgreich erwiesen hat.

Um die Beziehung zwischen Mutter und Kind zu fördern, finden gerade auch in der Sporttherapie gemeinsame Aktivitäten statt. "Mit dem Bau einer neuen Sporthalle im Jahr 2018 haben wir hier bereits einen Meilenstein erreichen können", erläuterte Gotthard Lehner, Leiter der Einrichtung. "Nun werden wir diesen therapeutischen Ansatz erweitern und eine neue Kletterwand in unsere Sporthalle integrieren."

Dank an zwei Spender

Als diakonische Einrichtung muss die Anschaffung der Kletterwand über Spendengelder finanziert werden. Und eine solche Spende von 27 790 Euro erhielt die Fachklinik "Haus Immanuel" von der Glücksspirale. "Es freut uns sehr, dass die Glücksspirale uns bei diesem Projekt so großzügig unterstützt. Ganz herzlichen Dank", sagte der Klinikleiter.

Ein großes Dankeschön geht auch an das Rotary-Hilfswerk Kulmbach, das den Bau der neuen Kletterwand mit 3000 Euro fördert.

Klettern steigert Selbstwertgefühl

Das "Bouldern" erfreut sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit. Bezogen auf den therapeutischen Ansatz der Fachklinik können Patientinnen durch das Mutter-Kind-Klettern ihr Selbstwertgefühl steigern. Sie lernen, Grenzen zu spüren und bewusst zu erweitern.

Für die Kinder bedeutet es Spaß an gemeinsamen Aktivitäten mit der Mutter, bei der sie sich auf ihren suchtkranken Elternteil verlassen und Vertrauen entwickeln können.

Die Fachklinik "Haus Immanuel"

Die 15-wöchige Therapie in der DGD-Klinik "Haus Immanuel" kombiniert die medizinische Rehabilitation mit einem interdisziplinären Therapie-Angebot und verfolgt so einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz. Die Klinik in Hutschdorf beschäftigt 70 Mitarbeiter. red