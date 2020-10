Die Kindergartenkinder des Haßlacher Kindergartens gestalteten einen Erntedankgottesdienst in der Haßlacher St. Johanneskirche, in dem altes neues Personal eingeführt und verabschiedet wurden. Diakon Wolfgang Fehn freute sich, mit Susanne Scherbel die neue Kindergartenleitung begrüßen zu können. Mit Stationen in Hirschfeld, Gundelsdorf, Pressig und zuletzt in Stockheim, übernimmt sie die Leitung von Susanne Bonitz, die aus persönlichen Gründen verzogen ist. Er begrüßte auch die neue Erzieherin Verena Hamm.

Bürgermeister Detsch sprach von den kurzen Wegen und gute Verbindung in den Kindergarten und wünschte auch weiterhin eine problemlose Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder.

Zwei langjährige Mitarbeiterinnen wurden in den Ruhestand verabschiedet: Die Kinderpflegerin Kornelia Fehn hat über 25 Jahre im Haßlacher Kindergarten gearbeitet. Liane Neubauer war 21 Jahre als Reinigungskraft tätig. red