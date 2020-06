Neue Kanäle sollen kommen

Viele neue Verbandsräte begrüßte der Vorsitzende des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung der Ehrenbach-Weilersbach-Gruppe, Johannes Schnitzerlein, während der konstituierenden Verbandsversammlung im Kirchehrenbacher Pfarrzentrum.

Neuer zweiter Vorsitzender

Der Bauingenieur und Kirchehrenbacher CSU-Gemeinderat, der der Verbandsversammlung seit zwölf Jahren vorsteht, wurde dabei einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Neuer Zweiter Vorsitzender ist der neue Weilersbacher Bürgermeister Marco Friepes, der 14 Stimmen erhielt. Hier ging eine Stimme an Anton Dennerlein, der als Vorsitzender des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses bestätigt wurde. Weitere Rechnungsprüfer sind Michael Henkel, Sebastian Holzschuh und Siegfried Adami. Friepes betonte, dass Schnitzerlein das schwierige Amt hervorragend gemeistert habe. Er schlug dann auch vor, die monatliche Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden um 50 Euro auf nun 450 Euro zu erhöhen. Dem stimmten die Verbandsräte ebenso zu wie der Erhöhung seiner Aufwandsentschädigung um 25 Euro auf 250 Euro. Die Verbandsräte bekommen 30 Euro pro Sitzung.

Mehr Verantwortung

Die Aufgaben und die Verantwortung für den Abwasserchef hätten in den Jahren immer mehr zugenommen und würden in den nächsten Jahren noch schwieriger werden, so die Begründung von Friepes zur Salärerhöhung. So muss der Vorsitzende beispielsweise nicht nur bei Gerichtsverhandlungen anwesend sein, sondern auch schon mal mit der schwer bewaffneten Wasserschutzpolizei, die nach einem Anruf anrückt, wenn das Regenüberlaufbecken an der Wiesent zwischen Weilersbach und Kirchehrenbach überläuft. Allerdings wird hier bereits Abhilfe geschaffen. So wurde die Technik im großen Becken bereits erneuert und in der 29. Kalenderwoche werden neue Tauchwände und Rückstauplatten eingebaut. Der Personalaufwand für die Reinigung soll dann gegen Null gehen, informierte Schnitzerlein.

Dauer bis Herbst 2022

Damit sei dieses Problem in Zukunft so gut wie gelöst, kündigte auch Ingenieur Steffen Karl vom Ingenieurbüro Weyrauther an, der vor allem auch deshalb gekommen war, um über die größte Baumaßnahme der kommenden Jahre zu informieren. Diese wird die Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Weißenbacher Straße in Weilersbach sein, die in drei Bauabschnitten erfolgen und bis Herbst 2022 abgeschlossen sein soll. Die geschätzten Netto-Baukosten dafür liegen bei 690 000 Euro, zu denen dann noch 120 000 Euro an Mehrwertsteuer kommen. Noch heuer soll mit dem ersten Bauabschnitt von der Einmündung an der Hauptstraße bis zur Einmündung am Schlossplatz begonnen werden.

Eine Förderzusage der Regierung gibt es laut Friepes dafür aber noch nicht. Der Weilersbacher Rathauschef ist aber zuversichtlich, dass man noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen und die vorzeitige Baufreigabe bekommen könne. Vielleicht könne man sogar für den ersten Bauabschnitt die Senkung der Mehrwertsteuer ausnutzen.

Ab Frühjahr nächsten Jahres soll dann mit dem zweiten Bauabschnitt vom "Schlossplatz" bis zu Einmündung der Straße "Am langen Graben" begonnen werden. Ab Frühjahr 2022 sollen dann die Kanäle bis zum "Reifenberger Weg" erneuert werden. Wenn die Straße schon aufgerissen ist, werden eine neue Wasserleitung, die Oberflächenkanäle und diverse Kabel auch gleich mit verlegt. Dies ist aber Sache der Gemeinde Weilersbach, die sich mit 25 Prozent für die Oberflächenentwässerung ihrer Straße dann auch an den Baukosten des neuen Mischwasserkanals beteiligen muss.