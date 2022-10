Seit Jahren wird neuen Bürgerinnen und Bürgern und allen interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern aus der Stadt Bad Kissingen die Bürgerinformationsbroschüre als kleiner Willkommensgruß mitgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie dient als kleiner Wegweiser.

Wo erledige ich meine Behördengänge? Wo finde ich einen Kindergarten, eine Schule oder auch eine Kirche? Auf all diese und weitere Fragen gibt es in der "Bürgerinformation" eine Antwort. Nun wurde diese zusammen mit der mediaprint infoverlag GmbH aktualisiert und neu aufgelegt. So bekommen die Neu-Kissingerinnen und -Kissinger einen guten ersten Überblick über die Historie, Attraktionen, Events, Einrichtungen und Möglichkeiten ihrer neuen Heimat, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Aber auch Bürgerinnen und Bürger, die schon länger in Bad Kissingen leben, könnten sich noch die ein oder andere interessante Information holen.

Die Bürgerinformationsbroschüre ist ab sofort kostenlos im Rathaus an der Infotheke erhältlich und online unter badkissingen.de/publikationen einsehbar. red