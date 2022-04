Jutta Weidner unterstützt seit 1. April die offene Ganztagsschule an der Grund- und Mittelschule in Oberthulba. Ihre Aufgaben umfassen die Kinderbetreuung und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Rathaus haben am 1. April Alena Hack in den Bereichen Einwohnermeldeamt und Ausbildung sowie Bianca Förg im Finanzwesen ihre Tätigkeit begonnen, teilte die Gemeinde mit. 1. Bürgermeister Mario Götz, Geschäftsleitung Nicole Wehner, Kämmerer Klaus Blum und Frank Geier wünschten einen erfolgreichen Start. red