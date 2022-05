Rechtzeitig zur Pflanzzeit wurde der Schulgarten der Saaletal-Schule Hammelburg komplett umgestaltet. Entstanden sind zwei neue Hochbeete sowie zwei sogenannte Wurzelfenster. Die Schüler und Schülerinnen der Saaletal-Schule freuen sich auf selbst gezogene Tomaten, Kartoffeln & Co. Nach dem Motto "Alles neu macht der Mai" wurde in den letzten Wochen mächtig an der Gestaltung des neuen Schulgartens der Saaletal-Schule gewerkelt. Innerhalb weniger Wochen wurde das Projekt in kompletter Eigenleistung geplant und realisiert.

Die Ideen zur Neugestaltung hatte die Fachlehrerin für Hauswirtschaft Silvia Huisl. Ihre Vorstellungen setzte Werkmeister Rüdiger Brux in die Praxis um: Er zeichnete Pläne, beschaffte das nötige Material, aus dem er dann zwei neue Hochbeete sowie zwei Wurzelfenster herstellte. Für die Materialkosten kam die Caritas-Schulen gGmbH als privater Schulträger auf.

Während die Hege und Pflege des Schulgartens seit vielen Jahren zum pädagogischen Konzept der Förderschule gehört, sind die Wurzelfenster ein neues Element, bei dem die Schüler und Schülerinnen Pflanzen beim Wachsen genau beobachten können. Mittlerweile sind Hochbeete und Wurzelfenster bepflanzt. Unter Anleitung von Silvia Huisl kümmern sich die Schüler und Schülerinnen um den Schulgarten, freuen sich auf eine reiche Ernte. red